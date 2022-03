Vor der Corona-Pandemie kam Viktor Yezhov mit seiner Depression gut zurecht. Doch mit der sozialen Isolation habe sie sich regelrecht beschleunigt, sagt der 25-Jährige. "In der Zeit, in der man sechs bis sieben Monate fast nur zuhause war, wurden die persönlichen Kontakte mehr ins digitale geschoben. Da hat mir der menschliche Faktor gefehlt." Anstatt sich mit Freunden zu treffen, zog sich der junge Mann aus Eberswalde mehr und mehr zurück.

Seit Jahresbeginn wird er nun in der Tagesklinik der Psychiatrie im GLG Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde (Barnim) behandelt – und damit ist er kein Einzelfall. "Der soziale Rückzug sowie Sorgen um den Arbeitsplatz haben junge Menschen extrem belastet. Das haben wir hier sehr gespürt", sagt Uta Sophie Donges, Chefärztin der Psychiatrie in Eberswalde.

Die Erfahrungen der Ärzte und Ärztinnen in Eberswalde bestätigt eine Datenauswertung unter DAK-Versicherten für das Jahr 2021. So wuchs die Zahl der Tage, an denen sich Menschen wegen Ängsten krankschreiben ließen, in Berlin um 15 Prozent im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.03.2022, 16:12 Uhr

Mit Material von Elke Bader