Der etwas andere Freiwilligendienst - Brandenburger Heimatschützer üben in Herzberg für den Ernstfall

Mi 06.04.22 | 17:45 Uhr | Von Franz Paul Helms

Bild: Landeskommando Brandenburg Informationsarbeit

Seit dem Krieg in der Ukraine stellen sich viele die Frage: Wer schützt Deutschland im Ernstfall? In Brandenburg sind es auch Schlosser, Polizisten oder Physiotherapeuten, die sich freiwillig im Heimatschutz engagieren. Von Franz Paul Helms

Es ist kalt auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in der Annaburger Heide in der Nähe von Herzberg (Elster). Eine kleine Gruppe von Männern in Uniform steht um einen Munitionswagen verteilt. Manche von ihnen wärmen sich die Hände an einem Becher Kaffee. Einige Soldaten sind jung und durchtrainiert, bei anderen lässt sich ein kleiner Bauch unter der straffen Kevlar-Weste ausmachen. Die Stimmung ist gut: Es werden Zigaretten geraucht und gescherzt. Dann tragen zwei der Männer ihre schweren G-36 Gewehre auf die Schießbahn. Sie legen an, zielen, warten bis der Ausbilder den Befehl gibt - dann schallen Schüsse über die Heide.

Reservisten sollen kritische Infrastruktur schützen

Eine Woche lang trainieren hier 40 Soldatinnen und Soldaten der sogenannten Heimatschutzkompanie Brandenburg für den Ernstfall. Sie alle sind Reservistinnen und Reservisten - also Ehemalige der Bundeswehr, die sich nach ihrem Dienst für die Reserve gemeldet haben. "Die Kompanie besteht insgesamt aus 180 Reservisten", sagt Henning Hoffmann, Oberleutnant der Reserve und stellvertretender Kompaniechef. Er steht mit einem Funkgerät am Rande des Geschehens und koordiniert die Übung. "Der Heimatschutz hat den Auftrag kritische Infrastruktur zu sichern und im Katastrophenfall Hilfe zu leisten." Kritische Infrastruktur, das bezeichnet im Jargon der Bundeswehr zum Beispiel Schulen, Straßen, Krankenhäuser oder die Stromversorgung.

So entspannt wie auf dem Schießplatz geht es in der Kompanie nicht immer zu. Beim "Winterbiwak" durchlaufen die Reservistinnen und Reservisten eine Wachausbildung bei der auch mal nachts im Freien geschlafen wird. Während der Corona-Pandemie waren viele Heimatschützer zudem in Impfzentren oder Gesundheitsämtern im Einsatz. "Damit halten wir der aktiven Truppe den Rücken frei", so Oberleutnant Hoffmann.

Aufbau des Heimatschutzes seit 2011

Nach der Neuausrichtung der Bundeswehr 2011 ist der Heimatschutz erst seit kurzem wieder fester Bestandteil der Truppe. Letztes Jahr rief die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sogenannten Heimatschutzkompanien und einen neuen "Freiwilligendienst" ins Leben. 30 Kompanien gibt es heute in ganz Deutschland - eine davon in Brandenburg. Die Begriffswahl ist nicht unumstritten: die Linke bemängelte im Bundestag, dass der Begriff "belastet" sei und auch durch Neonazi-Gruppierungen benutzt würde [www.die-linke.de]. Kramp-Karrenbauer argumentierte hingegen, dass damit die "Heimat zurück in die demokratisch Mitte" geholt werde [www.deutschlandfunk.de]. Bis 2025 soll der Heimatschutz jedenfalls in fünf bundesweiten Regimentern gebündelt werden.

Engagement nach der Dienstzeit

"Der regionale Bezug beim Heimatschutz ist mir sehr wichtig gewesen", sagt Stefan Wesche aus Müncheberg (Märkisch-Oderland), Stabsfeldwebel und Gruppenführer in der Heimatschutzkompanie. Wesche ist groß - sehr groß. Er steht in Uniform, mit Helm, Sturmhaube und Schutzbrille bekleidet am Schießstand und hält sein Gewehr in der Hand. Auf seinem Helm und an seinen Schulterpolstern klebt ein freundlich-lächelnder Waschbär-Aufnäher: sein Glücksbringer, verrät er schmunzelnd. Wesche war als 20-jähriger in Mazedonien im Auslandseinsatz, hat insgesamt zwölf Jahre als Zeitsoldat gedient. Nach seiner Zeit in der Truppe wollte er sich weiter in der Reserve engagieren, dafür aber nicht mehr durch das ganze Land fahren müssen.

Grundsätzlich sind alle Tätigkeiten im Heimatschutz freiwillig und werden mit den Arbeitgebern abgestimmt. Für die Teilnahme an Übungen oder Hilfsdiensten erhalten die Reservistinnen und Reservisten eine Vergütung. "Es gibt viele Möglichkeiten, um sich beim Heimatschutz zu engagieren", erklärt Oberstleutnant Hoffmann. Bewerben kann man sich als Reservist, Quereinsteiger oder seit letztem Jahr auch über den "Freiwilligendienst". Insgesamt gibt es zehn Übungen am Wochenende und fünf einwöchige Lehrgänge über das Jahr verteilt. Dazu kommen Hilfsdienste.



Von der neurologischen Station auf den Schießstand

Viele Bewerberinnen und Bewerber kommen über Mund zu Mund Propaganda zur Kompanie. So auch Marco aus Eberswalde (Barnim). Eigentlich ist der 43-jährige Physiotherapeut auf einer neurologischen Station. Über einen Arbeitskollegen kam er zum Heimatschutz. Er steht etwas zurückhaltend auf einem Sandhügel, kommt gerade von der Schießbahn. Warum er seine Wochenenden auf dem Truppenübungsplatz verbringt: "Man kommt mal raus und ist kurz weg von den Verantwortlichkeiten, die man sonst so hat." Bei seiner Arbeit streitet Marco sich auch mal mit Kollegen, die sein Engagement in der Bundeswehr nicht verstehen: "Ich denke, wenn wir keine Soldaten haben, können wir uns gar nicht verteidigen", sagt er.

Bild: Landeskommando Brandenburg Informationsarbeit

Wie Marco und Stefan Wesche haben fast alle beim Heimatschutz Brandenburg noch zivile Berufe: bei der Polizei, im Handwerk, es sind Selbstständige darunter oder promovierte Historiker. Viele junge Menschen aus dem neuen Freiwilligen Dienst oder auch weibliche Soldatinnen sind beim Training am Wochenende allerdings nicht auf dem Truppenübungsplatz zu sehen.

Ukraine-Krieg hat vorerst keine Bedeutung für Heimatschutz

Während die Soldaten ihre Schießübungen absolvieren, erreichen Deutschland die Bilder der mutmaßlich von russischen Truppen ermordeten Menschen in Butscha, bei Kiew. Der Krieg in Europa und seine Schrecken scheint hier niemanden so wirklich überrascht zu haben. Viele der Soldaten vom Heimatschutz waren, wie Stefan Wesche, selbst im Einsatz im Kosovo, Mazedonien oder in Afghanistan. Trotzdem zeigen sich manche Soldaten berührt von den Ereignissen: "Das ist ein gewisser Wendepunkt im Kopf. Die Ukraine ist näher dran als vielleicht Mali oder Afghanistan. Das geht mir manchmal schon nahe", sagt Oberleutnant Hoffmann.

In Brandenburg gerät die Bundeswehr durch den Krieg in Bewegung: Truppenteile werden verlegt, am Übungsplatz Lehnin wurde ein logistisches Zentrum eingerichtet. Für den Heimatschutz hat der Krieg vorerst allerdings keine Bedeutung: das Programm bleibt wie gewohnt, die Übungen gehören zur Routine. Laut Oberleutnant Hoffmann hätten sich auch nicht deutlich mehr Menschen bei der Kompanie gemeldet als sonst.

Auch der Heimatschutz beklagt Materialmangel: es fehle an Nachtsichtgeräten und Gewehren. Trotzdem ist die Motivation hoch. Marco aus Eberswalde jedenfalls will noch eine ganze Weile mit dabei sein: "Solange wie mein Körper mitmacht, mache ich auch mit." Sendung: Antenne Brandenburg, 07.04.2022