Durchzechte Nächte ohne Schlaf und wummernde Bässe am Strand, so kennen Festivalgänger das Helene Beach Festival bei Frankfurt (Oder). Doch die letzten beiden Jahre ging coronabedingt gar nichts. Die große Party musste ausfallen. In diesem Jahr soll endlich wieder gefeiert werden. Die Planungen für die Party auf großen Bühnen sind in vollem Gange. Das zehnjährige Jubiläum des Helene Beach Festivals soll gebührend zelebriert werden, sagt Event-Managerin Cindy Rosenkranz: "Wir haben versucht, alle Künstler zu halten." Auf der Mainstage treten Capital Bra und Juju auf. "Wir haben wieder ein hochkarätiges Hiphop Line-Up, ein hochkarätiges Techno Line-Up", so Rosenkranz.