Ökologischer Landbau in Brandenburg - "Vor dreißig Jahren war ein Hofladen eine Neuheit"

Do 14.04.22 | 14:28 Uhr

Anfang der 1990er Jahre war der Jahnsfelder Landhof bei Müncheberg ein echter Pionier. Als einer der ersten Landwirtschaftsbetriebe Brandenburgs wurde er zum Biohof – und sollte auch die Gemeinde beleben.

Hühnermastanlagen, die wie Fabriken aussehen, mit Mauern und Zäunen, die den Blick versperren. Was in den konventionellen Mastbetrieben passiert, ist für die Öffentlichkeit nicht immer leicht einsehbar. Frank Prochnow will seine Arbeit als Landwirt hingegen nicht verstecken. Kundinnen und Kunden seines Hofladens zeigt er gerne, wie die Schweine gehalten werden oder die Kälber aufwachsen. "Wir machen das mit Leidenschaft, und es macht mir Spaß, mit den Verbrauchern so umzugehen", sagt der Bio-Landwirt aus Jahnsfelde bei Müncheberg (Kreis Märkisch-Oderland).

"In der der DDR kannten wir kaum ökologische Landwirtschaft"

Sein Landwirtschaftsbetrieb, die Jahnsfelder Landhof Öko-Agrar GmbH, baut auf über 700 Hektar Roggen, Weizen, Hafer, Erbsen und Kartoffeln an. Hinzu kommen viele Obstbäume und rund 150 Mutterkühe, die ihre Kälber aufziehen. Einen Teil der Produkte vertreibt Prochnow im eigenen Hofladen.

Hofläden wie in Jahnsfelde gibt es heute überall im Land Brandenburg. Vor 30 Jahren jedoch war die Idee vom ökologischen Landbau und direkter Vermarktung neu in Ostdeutschland, erinnert sich Frank Prochnow, der den Betrieb vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen hat. "Vor dreißig Jahren war ein Hofladen eine Neuheit." Zum damaligen Zeitpunkt habe man aus der DDR kaum ökologischen Landbau gekannt. "Wir haben uns neu orientiert an den alten Bundesländern, wie man eine nachhaltige Landwirtschaft machen kann."

Nicht alle Ziele wurden erreicht

Auch die Gemeinde Jahnsfelde stand damals hinter dem Umbau und bezeichnete sich als erste ökologische Gemeinde. Dabei ging es nicht nur um ökologisch erzeugte Lebensmittel. Die nachhaltige Landwirtschaft sollte in die gesamte Gemeinde ausstrahlen, Stadtmenschen zu einem Umzug auf das Land ermuntern, den Tourismus ankurbeln. Es waren Ziele, die doch etwas zu hoch gesteckt waren. Wie andere Gemeinden fiel Jahnsfelde in den Dornröschenschlaf, die Abwanderung aus dem Dorf war kaum zu stoppen. Heute, drei Jahrzehnte später lassen sich von diesen Plänen allerdings zarte Spuren finden. Den Hofladen gibt es weiterhin und auch für Touristen wird die Region wieder attraktiver.

Christine Heidenreich will den Gästen auf ihrem Reiterhof im Jahnsfelder Ortsteil Behlendorf die Natur möglichst nahe bringen. "Wir können wirklich punkten mit unserem Ausreitgelände", sagt die Reiterin. Damit habe ihr Hof einen Vorteil zu anderen Reiterhöfen, die näher an Berlin liegen. Auf dem alten Gutshof entstünden zudem weitere Ferienwohnungen, sodass Reiter mit ihren Pferden in Jahnsfelde Urlaub machen können. Das zieht momentan vor allem Menschen aus Berlin an.

Regionale Vermarktung, statt Großmarkt