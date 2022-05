Polizeieinsatz - Aktivisten manipulieren erneut Rohöl-Pipeline zwischen Schwedt und Rostock

Mi 18.05.22 | 14:08 Uhr

Bild: dpa-Zentralbild

Mutmaßliche Mitglieder der Aktivistengruppe "Letzte Generation" haben am Mittwochvormittag erneut eine Rohöl-Pipeline manipuliert, die zu der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) führt. Wie schon am Montag betätigten sie dazu einen Durchlassschieber an der Pumpstation Glantzhof bei Strasburg (Uckermark, Mecklenburg-Vorpommern), wie ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) auf Anfrage dem rbb bestätigte.



Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr vor Ort

Zu dem Vorfall ist es laut Polizeisprecher bereits um 10:45 Uhr am Mittwochvormittag gekommen. Drei Personen sollen sich zu diesem Zeitpunkt unberechtigt Zugang zu dem Gelände verschafft haben. Nachdem sie vor Ort an der Pumpstation ein Notfall-Ventil betätigt und damit den Öl-Fluss durch die Pipeline zum Erliegen gebracht hatten, ketteten sich zwei Aktivisten an Rohren an und verklebten sich miteinander. Eine weitere Person, die sich als Medienvertreterin ausgegeben haben soll, sei ebenfalls von der Polizei angetroffen worden, heißt es weiter.

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr seien damit beschäftigt, die Aktivisten, eine 24-jährige Frau aus Nürnberg, und den Aktivisten, ein 28-Jähriger aus Berlin, voneinander zu befreien, heißt es von der Polizei. Der Einsatz dauerte demnach am Mittwochmittag noch an.

Bereits in der Vergangenheit kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. In einem Schreiben, dass dem rbb vorliegt, heißt es von der "Letzten Generation": "Sie [die Aktivisten, Anm. d. Red.] stellen sich damit der Vernichtung unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen, entgegen, welche durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle befeuert wird." Demnach fordern sie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) eine "Lebenserklärung", in der er den Bau und die Finanzierung neuer fossiler Infrastruktur, insbesondere neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee, ausschließt.

Pipeline beliefert PCK