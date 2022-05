In Berlin arbeiten Babylotsen schon seit einigen Jahren auf Geburtstationen. Sie beraten und unterstützen werdende Eltern. Jetzt hat in Brandenburg die erste Babylotsin ihre Arbeit aufgenommen.

Das Klinikpersonal, Hebammen und auch Flyer informieren in Bad Saarow über das Angebot. Wer die Untersützung der Babylotsin in Anspruch nehmen will, muss sich selbst darum kümmern. Eltern können die Hilfe vor der Geburt bis hin zum dritten Lebensjahr des Kindes nutzen.



Eileen Czicha kann auf ein großes Netzwerk an Kontakten, auch in den Ämtern und Behörden, zurückzugreifen. Damit entlastet sie einerseits die Eltern, die aufgrund der neuen Lebenssitutation für bürokratische Belange oft keinen freien Kopf haben. Anderererseits nimmt sie aber auch Hebammen, Krankenpflegern und Ärzten auf der Geburtsstation, Arbeit ab. Diese können die Fragen von Eltern an die Babylotsin abgeben.