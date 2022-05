Nach einem Großbrand in Beeskow (Oder-Spree) dauern die Ermittlungen zur Ursache weiter an. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Ost dem rbb am Freitag auf Nachfrage mit. Dort war am vergangenen Montag eine über 100 Meter lange Lagerhalle komplett abgebrannt. Nun soll ein unabhängiger, privater Gutachter die Untersuchungen des Unglücksortes übernehmen, so Polizei-Sprecher Roland Kamenz.