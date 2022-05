Der Start der Sanierung des gesperrten Helenesees bei Frankfurt (Oder) zieht sich weiter hin. Nach Worten von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) findet das Land Brandenburg kein Unternehmen, dass mit der Bodenuntersuchung (Explorierung) beauftragt werden kann. Fachfirmen in Brandenburg, die sich darauf spezialisiert haben, seien gut ausgelastet, sagte Steinbach in einem Interview mit dem Frankfurter Rundfunksender 91.7 Oderwelle. Dadurch gehe nun Zeit verloren. "In den nächsten drei, vier Jahren sehe ich keinen Badebetrieb oder touristischen Betrieb am See", schätzte er ein.