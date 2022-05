In Brandenburg steht ein Altar aus einer Tonne Honig

Weltbienentag am 20. Mai

Honig ist nicht nur ein guter Aufstrich für das Sonntags-Brötchen, sondern kann auch zur künstlerischen Gestaltung dienen. So geschehen in Neu Hartmannsdorf. Hier wurde für Altar und Wände einer Kirche eine Tonne verarbeitet.

Was als Zeitvertreib beginnt, endet manchmal in der Profession - wie bei Imker Michael Meyer im havelländischen Görne. Rund tausend Kilo Honig erntet er mittlerweile im Jahr. Nun hat er die alte Dorfschmiede zur "Honigschmiede" umgebaut. Von Claudia Baradoy

In Neu Hartmannsdorf im Amt Spreenhagen (Oder-Spree) zeigte sich aber auch, dass Bienen nicht nur beim Thema Essen relevant sind - sondern auch in der Kunst eine Rolle spielen können. Die dortige evangelische Hoffnungskirche, direkt am Spreeradweg gelegen, wird im Volksmund nur die "Honigkirche" genannt.