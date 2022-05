Aktivisten haben am Montagvormittag das PCK-Mineralöl-Tanklager in Seefeld (Barnim) blockiert. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost auf Anfrage dem rbb.

In dem Schreiben fordert die Gruppe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, eine "Lebenserklärung" abzugeben: "Es darf keine neue fossile Infrastruktur geben, insbesondere keine neuen Öl-Bohrungen in der Nordsee", heißt es. Bereits in der Vergangenheit hatte sich die Gruppe zu ähnlichen Aktionen bekannt .

Zudem haben weitere Aktivisten der Gruppe in Berlin, München, Stuttgart und Mannheim Straßen blockiert und für teils erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. So sollen in Berlin gegen 7:45 Uhr sechs Personen im Bereich Brandenburger Tor die Straße des 17. Juni/Ebertstraße blockiert haben. Drei von ihnen haben sich nach Polizeiangaben am Boden festgeklebt. Für den Verkehr wurde ein Ausweichfahrstreifen in der Gegenrichtung eingerichtet.

In München sollen sich zwei Personen auf einer Ausfahrt festgeklebt haben und für einen Rückstau von 20 bis 30 Fahrzeugen gesorgt haben, wie ein Polizeisprecher dem rbb bestätigte. Auch in Mannheim hatten sich von fünf Aktivisten vier auf einer Straße festgeklebt. In Stuttgart hingegen sollen sich drei Personen auf eine Straße gesetzt haben und konnten von Beamten weggetragen werden.