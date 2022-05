Brandenburg - Seit Jahresbeginn sind sieben Seeadler an Bleivergiftung gestorben

Mo 30.05.22 | 17:55 Uhr

dpa/D. Mahlke Audio: Antenne Brandenburg | 30.05.2022 | Robert Schwaß | Bild: dpa/D. Mahlke

In Brandenburg werden immer wieder Seeadler mit Bleivergiftung aufgefunden. Ein Grund dafür könnte bleihaltige Munition sein. Diese ist zwar seit einem Jahr in der Jagd verboten - doch ob das Verbot eingehalten wird, ist schwer zu prüfen.

Fast regungslos liegt der Seeadler in einer Ruhebox der Berliner Tierklinik Düppel, der Kopf sinkt langsam zur Seite. Der Vogel wurde im Februar in der Nähe von Rathenow (Havelland) gefunden - mit einer Bleivergiftung. In den zurückliegenden 20 Jahren habe sie über 200 Seeadler behandelt, sagt Kerstin Müller, Tierärztin an der Freien Universität Berlin. Etwa die Hälfte von ihnen seien mit Blei vergiftet gewesen, so wie ihr derzeitiger Patient. Der Vogel liegt im Sterben. Bereits sieben Seeadler sind im Jahr 2022 an einer Bleivergiftung gestorben. Sechs verstorbene Tiere wurden vom Brandenburger Umweltministerium bestätigt. Ein weiteres Tier ist auf der Vogelschutzwarte Himmelpfort bei Fürstenberg (Oberhavel) verendet.



Schwerkranker Seeadler in der Tierklinik der FU in Berlin | Bild: rbb

"Starke Krämpfe, schwerste Atemnot"

Die Vergiftung mache die Tiere teils schwer krank, sagt Müller. Einige würden durch die Vergiftung neurologisch auffällig. Symptome seien ein gemindertes Koordinationsvermögen, verringertes Sehvermögen oder sogar Blindheit. "Dem Großteil der Tiere wird schlecht sein", schätzt sie. "Und es gibt Tiere, die auch starke Krämpfe, schwerste Atemnot haben."

Der Seeadler ist mit seiner Größe von 80 bis 95 Zentimetern und einer Flügelspannweite von bis zu 2,40 Metern Europas größter Adler. Lange vom Aussterben bedroht, hat sich die Population vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in den vergangenen Jahren erholt. In allen 15 Nationalen Naturlandschaften Brandenburgs könne man die Vögel beobachten, schreibt das Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) auf seiner Internetseite. Besonders häufig zu sehen seien sie im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und dem Naturpark Uckermärkische Seen.

Munitionsreste durch Aas-Verzehr

Seeadler bauen ihre Nester in der Nähe von Gewässern, wo sie den Großteil ihrer Nahrung finden. Neben kleineren Wasservögeln und Fischen gehört aber auch Aas dazu. Die Seeadler fressen so zum Beispiel auch im Wald zurückgelassene Innereien erschossener Tiere. Dadurch nehmen die Greifvögel auch Munitionsreste auf, wie wissenschaftliche Untersuchungen belegen [Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung]. Große Teile würden sie zwar aussortieren, kleinere aber durchaus mitfressen.



dpa/P. Pleul Kritik an Entwurf - Brandenburger Agrarminister kündigt Änderungen beim Jagdgesetz an Die Kritik war groß an dem Entwurf für das neue Jagdgesetz in Brandenburg. Nun will Agrarminister Vogel umfangreiche Änderungen vornehmen. So zeigt er sich bereit, auf die geplante Senkung der Jagdreviergröße verzichten zu wollen.

Beim Landesjagdverband Brandenburg ist man diesbezüglich aber skeptisch. Es sei "reine Spekulation" zu sagen, dass die sieben Seeadler "aufgrund von bleihaltiger Munition verendet" seien, sagt Geschäftsführer Kai Hamann. Bleiquellen seien in der Umwelt vielfältig vorhanden und das Blei reichere sich im Körper an, betont er. "Das bedeutet, dass dieser Eintrag von Blei in den Wildkörper auch schon einige Zeit her sein kann."

Verbot seit 1. April 2021

Bleimunition ist vergleichsweise billig und wurde lange genutzt. Seit 1. April 2021 gilt allerdings per Verordnung ein Verbot für die Jagd in Brandenburg. In Schießständen darf Bleimunition weiterhin genutzt werden. Hamann zeigte sich im rbb überzeugt, dass Brandenburgs Jäger:innen sich größtenteils an das Verbot von Bleimunition halten.

NDR/doclights/NDR Naturfilm/Coraxfilm So 17.10.2021 | 20:15 | Doku & Reportage Grenzenlose Wildnis an der Ostsee - Das Oder-Delta Das Oder-Delta ist eine der aufregendsten Naturlandschaften im nördlichen Mitteleuropa. Hinter den weißen Ostseestränden, zwischen Deutschland und Polen, liegt die grenzenlose Wildnis, in der sich die Natur frei entfalten kann. So finden hier die unterschiedlichsten Tierarten ihren Platz wie die wilden Konik-Pferde oder die Seeadler.

Karsten Matschei von der Arbeitsgemeinschaft zum Schutze wildlebender Greife und Eulen (Aquila e.V.) hat, wie er dem rbb sagt, andere Erfahrungen gemacht: Noch im vergangenen Herbst habe er ein Stück Munition gefunden, das möglicherweise von einem Fehlschuss herrührte. Ein Jäger habe damals wohl sein Ziel verfehlt. Die Kugel konnte Matschei daraufhin sicherstellen: "Das ist eindeutig Blei und ein Zerlegungsgeschoss."



Für ihn sind weitere Bleivergiftungen nicht verwunderlich. Die Adler würden oft auch gerade dort zu fressen beginnen, wo ein erlegtes Tier von der Kugel getroffen wurde. Dort befänden sich dann Splitter der Bleimunition, erklärt er - und die finde man dann auch im verendeten Adler.



Splitter von Bleinmunition, die laut Aquila aus Mägen von Adlern geborgen wurde | Bild: rbb

Jäger:innen sollen sich selbst kontrollieren

Das Verbot für bleihaltige Jagdmunition in Brandenburg scheint auf jeden Fall schwer zu kontrollieren. Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) sieht die Jäger:innen in der Pflicht, sich auch gegenseitig zu kontrollieren: "Wenn man zu zweit auf die Jagd geht, ist natürlich angesagt, dass man mal zu seinem Nachbarjäger sagt: 'Sag mal, was ist denn das für eine Munition? Das ist doch verboten.'" Minister Vogel will das Verbot im neuen Jagdgesetz verankern. Damit können dann auch Verstöße gegen das Verbot mit einem Bußgeld belegt werden. Bislang ist das mit der Verordnung nicht möglich.

Sendung: Antenne Brandenburg, Antenne am Nachmittag, 30.05.2022, 15:10 Uhr Mit Material von Peter Huth