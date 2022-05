"Sextortion" in Brandenburg

So 29.05.22 | 14:12 Uhr

Ein Chat mit einer Unbekannten. Es wird geflirtet und Fotos werden ausgetauscht, die nicht unbedingt jeder sehen soll. Zwei Jugendliche sollen so Opfer einer versuchten Erpressung geworden sein. Die Polizei warnt - sogenanntes "Sextorting" nimmt zu.

Zwei Jugendliche sind am Freitag und Samstag offenbar Opfer einer versuchten Erpressung geworden. Dies teilte die Polizeidirektion Ost am Sonntag in Fürstenwalde (Oder-Spree) mit.

Demnach habe ein 19-Jähriger am Freitag in einem Chat Fotos mit entblößten Körperteilen ausgetauscht. Der oder die Tatverdächtige verlangte daraufhin mehrfach Geldzahlungen zwischen 50 und 1.000 Euro und drohte offenbar, Bilder des 19-Jährigen zu veröffentlichen. Das mutmaßliche Opfer ging darauf nicht ein.