Weil eine baugleiche Anlage eingestürzt ist, stehen insgesamt 22 Windkraftanlagen bundesweit auf dem Prüfstand. In Oder-Spree ist der Rückbau nun beschlossene Sache. Ob an gleicher Stelle Ersatz geschaffen werden kann, ist bislang aber unklar.

Es ist ein herber Rückschlag in Zeiten der Energiewende: Vier Windräder in Jacobsdorf (Oder-Spree) müssen abgebaut werden. Seit Monaten stehen die erst im vergangenen Jahr errichteten Anlagen still. Der Grund dafür: Ein baugleiches Modell ist Ende September in Nordrhein-Westfalen eingestürzt [www.wdr.de].