221 neue Wohnungen - Howoge baut erstmals in Brandenburg

Mo 13.06.22 | 18:31 Uhr | Von Helge Oelert

dpa/B. Jutrczenka Audio: Antenne Brandenburg | 13.06.2022 | Helge Oelert | Symbolbild | Bild: dpa/B. Jutrczenka

Grundsteinlegung in Panketal: Die landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge baut mehr als 200 Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Brandenburg. Angelockt werden könnten durch das Projekt aber auch viele Berliner.

Es ist das erste Bauprojekt der Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge in Brandenburg: In Panketal (Barnim) sollen in den nächsten zwei Jahren 221 Wohnungen entstehen. Das hat die landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge am Montag bekannt gegeben. Auch bis zu 13 Gemeindeeinheiten sollen auf dem Grundstück entstehen. Vermutlich werden durch dieses Projekt potenzielle Berliner Steuerzahler jenseits der nur 250 Meter entfernten Stadtgrenze angesiedelt. Aber dass die Berliner Politik darüber wenig erfreut sein könnte, glaubt Howoge-Geschäftsführer Ulrich Schiller nicht: "Wir haben das Projekt im Aufsichtsrat vorgestellt und da ist die Berliner Politik ja durchaus vertreten. Wir haben im Aufischtsrat eine Zustimmung zu diesem Projekt bekommen und daher denken wir, dass es auch so gewollt ist."

Wohnraum sorgt für soziale Durchmischung

Für den Bürgermeister von Panketal, Maximilian Wonke, sind die entstehenden Mietwohnungen wichtig für die soziale Durchmischung seiner Gemeinde. Panketal habe die typische Struktur einer Randgemeinde, die durch Altenheime geprägt sei, so Wonke: "Ein bisschen mehr Wohnraum täte uns allen sehr gut, denn wir haben oft die Situation, dass Menschen aus verschiedenen Gründen ihr Haus verlassen müssen." Mit 90 Prozent Eigenheimstruktur und nur ganz wenigen Wohnungen könne Panketal nicht das anbieten, was eigentlich notwendig sei, so Wonke weiter. Auch die Landesregierung in Potsdam begrüßt das Bauvorhaben, vor allem auch deshalb, weil viele Investoren zurzeit vor Bauprojekten zurückschrecken, betont der Staatssekretär für Infrastruktur und Landesplanung, Rainer Genilke: "Was wir sehen ist eine zurückhaltende Inanspruchnahme unserer Förderungen, die wir haben." Grund für die Zurückhaltung ist Genilke zufolge die Unsicherheit bei der Planung, was die zukünftigen Baukosten angeht.

Mietpreise unter 10 Euro pro Quadratmeter

Das rund 17.600 Quadratmeter große Grundstück am Eichenring befindet sich in räumlicher Nähe zum Klinikstandort Buch. Alle Wohnungen sollen laut Howoge schwellenfrei ausgestattet und per Aufzug barrierefrei erreichbar sein und über eine Loggia, Terrasse oder einen Balkon verfügen. Zudem sollen die Mietpreise im Schnitt unter 10 Euro pro Quadratmeter liegen. Sendung: Antenne Brandenburg, 13.06.2022, 16:40 Uhr