Lebus in Märkisch-Oderland - Amt erlaubt meterhohes Lagerfeuer trotz Waldbrand-Gefahrenstufe vier

Di 28.06.22 | 10:44 Uhr | Von Samantha Kluge

Bild: dpa/Patrick Pleul

Während im Süden Brandenburgs Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand auf 800 Hektar Fläche ankämpfen, genehmigt das Amt Lebus am Wochenende ein haushohes Lagerfeuer. Der Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg kritisiert das als leichtsinnig.

Ein großes Lagerfeuer gehört zwar dem Namen her zum Schönfließer Kinder- und Feuerfest. An dieser Tradition hielt der Ortsteil der Stadt Lebus (Märkisch-Oderland) aber auch an diesem Wochenende fest - obwohl für das Gebiet Waldbrandstufe vier ausgeschrieben war. Am Samstagabend entzündeten die Veranstalter einen gebäudehohen Holzhaufen und zündeten ein Feuerwerk mit Raketen - mit Genehmigung der Stadt Lebus.

"Nicht nur genau, sondern genausten abwägen"

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, kritisierte die Vorgänge. Bei solchen Feuern, egal ob Traditionsfeuer oder nicht, sei "nicht nur genau, sondern genauestens" abzuwägen, ob eine Genehmigung tatsächlich verantwortungsvoll sei, sagte Engels dem rbb. Gerade bei so hohen Temperaturen wie am Wochenende und der Trockenheit reiche eine Windböe, um Funken in umliegende Vorgärten zu wehen und so einen Brand auszulösen.



Auch ein Feuerwerk sei schwer kontrollierbar und stelle sogar "ein noch größeres Risiko dar", so Engel. Beim Herunterfallen können Feuerwerkskörper Bäume und Felder in näherer Umgebung entzünden. Damit könnten auch Distanzen über 50 Meter überwunden werden, die als Mindestabstand zu Wäldern eingehalten werden müssen.

Das Amt für Bürgerservice in Lebus verteidigte die Genehmigung und verwies auf die entsprechenden Auflagen, die mit der Genehmigung einhergingen. Darunter fielen beispielsweise eine Brandwache und ein für das Feuerwerk zuständiger Sprengmeister. Außerdem waren zwei Ortswehren mit 22 Einsatzkräften und vier Einsatzwagen beim Fest. "Normalerweise werden Feuer nur bis Waldbrandstufe drei genehmigt", teilte eine Sprecherin mit. Lediglich bei besonderen Veranstaltungen, insbesondere Brauchtum- und Traditionsfeuern, würde eine Ausnahmegenehmigung auch bei Waldbrandstufe vier erteilt.

Feuer nach Regenschauer erlaubt

Die Gefahr scheint der Gemeinde und dem Heimatverein zumindest auch bewusst gewesen zu sein: Noch am Samstagvormittag hieß es, dass das Feuer aufgrund der Trockenheit abgesagt würde. Jene Einschätzung habe sich aber nach einem Schauer am Nachmittag geändert, teilte das Amt mit. Laut Engel verringert ein kurzer Schauer bei hohen Temperaturen die Brandgefahr aber nur minimal.

Der Waldbrandschutzbeauftragte mahnte aber nicht nur das Risiko eines neuen Brandes an: Die Einsatzkräfte beim Feuerfest könnten auch bei der Bekämpfung von Waldbränden andernorts fehlen, sagte er. Das Amt in Lebus sah sich hier hingegen gut aufgestellt: Es seien sieben weitere Ortswehren vorhanden und genügend Einsatzkräfte in Bereitschaft gewesen, um gegebenenfalls tätig zu werden, hieß es.

Wie dringend Feuerwehrleute aus dem ganzen Land gebraucht werden, zeigte sich zeitgleich bei einem Waldbrand bei Mühlberg an der Grenze zu Sachsen: Hier unterstützten Kameraden aus den Landkreisen Barnim und Oder-Spree über das Wochenende Löscharbeiten. Sendung: Antenne Brandenburg, 28.06.2022, 11:30 Uhr