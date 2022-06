Niederdeutsche Sprache - Prenzlau will gemeinsam mit anderen Städten Plattdeutsch fördern

Fr 24.06.22 | 14:21 Uhr

Antenne Brandenburg/Fred Pilarski Audio: Antenne Brandenburg | 24.06.2022 | Isabel Rödel | Bild: Antenne Brandenburg/Fred Pilarski

Zur besseren Förderung des Niederdeutschen haben die Städte Prenzlau (Uckermark), Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) und Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) einen gemeinsamen Vertrag unterschrieben. Damit gehe vor allem die Absicht einher, gemeinsam an Projekten zur Förderung des uckermärkischen Plattdeutschen zu arbeiten, sagte der Prenzlauer Bürgermeister Hendrik Sommer (parteilos) am Freitag dem rbb. "Wir haben uns gefunden, weil alle drei Städte sich um die plattdeutsche Sprache bemühen und sie bewahren und fortentwickeln wollen", sagte Sommer weiter. Es gehe darum, dass Menschen in Berührung mit der Sprache kommen. Man könne dies in der Kultur und im öffentlichen Raum fördern, doch auch im sozialen Bereich sei das wichtig. Laut dem Bürgermeister reagieren ältere Menschen – unter anderem auch an Demenz erkrankte – eher auf das Plattdeutsche.

dpa/Pleul Interview - Rettung des Plattdeutschen in Brandenburg Anfang Dezember hat der Mundart-Verein "Adbeernest e.V." (übers. Storchennest) den erstmalig verliehenen Max-Lindow-Preis erhalten. Vergeben wird dieser vom Landkreis Uckermark und der Stadt Prenzlau für die Pflege und den Erhalt der Heimatsprache.

Plattdeutsch-Tag wird geplant

In Prenzlau wird unter anderem bereits an den bekannten Mundart-Dichter Max Lindow erinnert, wie Sommer weiter sagte. Häuser, in denen er gelebt habe, seien mit Tafeln versehen worden. Und im Stadtgebiet gebe es Hinweise und auch Sprüche und Redewendungen auf Plattdeutsch. So habe man beispielsweise im Rahmen eines Bürgerbudget-Projekts plattdeutsche Sprüche an Bänke entlang des Stadtmauerrundweges gebracht. Doch es geht Sommer zufolge nicht ohne Menschen, die die Sprache aktiv fördern: Deswegen habe die Stadt eine Stelle im Dominikanerkloster eingerichtet, die sich aktiv um die plattdeutsche Sprache kümmerte Das werde auch in den Schulen getan, dazu gebe es Arbeitsgemeinschaften, sagt der Prenzlauer Bürgermeister. "Das alles wird von uns unterstützt als Stadt und soll dazu beitragen, dass das Niederdeutsch hier in Prenzlau mit dem uckermärkischen Platt zukünftig bewahrt wird", fasst Sommer zusammen. In Zukunft ist laut Sommer ein Plattdeutsch-Tag geplant.

Landesverfassung schützt ab Juli Plattdeutsch