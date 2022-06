Flucht vor Polizei-Kontrolle in Fredersdorf endet an Baum

Die Flucht eines Berliner Autofahrers bei Fredersdorf (Märkisch-Oderland) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden an einem Baum geendet. Beamte der Polizei hatten auf der Bundesstraße 1 im Rahmen eine Kontrolle die Daten eines PKW-Fahrer überprüfen wollen. Der Mann sei bereits zuvor mehrfach aufgefallen, so die Direktion Ost und die Berliner Polizei in einer gemeinsamen Erklärung.