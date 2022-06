Begehrte Re-Importe aus der DDR - Trabant-Fans versuchen in Polen zu kaufen - doch auch dort ist die "Pappe" Kult

Fr 03.06.22 | 06:08 Uhr | Von Magdalena Dercz und Tony Schönberg

dpa/Daniel Schäfer Audio: Antenne Brandenburg | 02.06.2022 | Magdalena Dercz | Bild: dpa/Daniel Schäfer

Der Trabant war in der DDR heiß begehrt, nach der Einheit schnell ersetzt und ist heute kaum zu bekommen. Seit einigen Jahren versuchen Fans deshalb, sich den Traum vom Trabbi im Ausland zu erfüllen. Die Sammlerstücke haben aber ihren Preis.



In der Brandenburgischen Oldtimer-Szene zählt die DDR-Kultkiste Trabant nach wie vor nicht zu den alten Eisen. Zwar hat die "Pappe" rund 31 Jahre nach Produktionsende einen Seltenheitswert, doch findet er häufiger auch aus dem Ausland den Weg zurück auf Deutschlands Straßen. So ist der Anblick nicht mehr ungewöhnlich, weil auch auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) kleine Autos in gelb, blau oder creme langsam rollend die Grenze aus Polen in Richtung Brandenburg überqueren.

Fans holen Oldtimer aus dem Ausland

Was Autofahrer beobachten, bestätigen die Kenner des deutschen Oldie-Automarktes. Jens Rüberg, Vereinsvorsitzender des "Trabbi Buggy Clubs 93 e.V." aus Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), sagt dazu: "Es ist wirklich so, dass man seit zwei bis zweieinhalb Jahren beobachten kann, dass sämtliche in der DDR produzierten Fahrzeuge jetzt von den Fans wieder zurückgeholt werden. Ob nun Trabant oder Wartburg, die zu der Zeit gebaut worden sind. Ob aus Polen, Ungarn, Tschechien oder der Slowakei. Die wurden früher ausgeliefert. Jetzt kaufen die Oldtimer-Freunde sie im Ausland wieder auf." In vielen Fällen kämen die Autos sogar schon komplett restauriert zurück, so Rüberg weiter.

In Polen von der "Seifenkiste" zum Kult-Objekt

Bei der Nachfrage ist es kaum zu glauben, dass es im April 1992 zeitweise sogar ein Einreiseverbot für Zweitakter nach Polen gab. So war unter anderem die Grenze bei Frankfurt (Oder) für 36 Stunden dicht. Grund dafür war die wilde Entsorgung von alten Fahrzeugen im grenznahen Raum. Hinzu kamen illegale Automärkte, wie in der Nachbarstadt Slubice, auf denen die Autos losgeschlagen wurden. Zahlreiche Trabbis landeten ausgeschlachtet in den Wäldern oder auf Abfallhalden.

Heute ist es hingegen schwierg, die alten Schlitten aus Polen zu holen. Denn auch dort erfreuen sich die meisten Modelle aus den 60er und 70er Jahren eines großen Interesses unter den Oldie-Liebhabern. Bartosz Golebiowski etwa pflegt in den Sozialen Medien einen virtuellen Treffpunkt für Trabanten-Fans. Sein Kanal "Trabant Polska" zählt aktuell über 4.300 Mitglieder. "Der Trabantenaustausch - also der An- und Verkauf - ist jetzt gerade in Polen sehr dynamisch. Auf unserer Facebook-Gruppe der Trabanten-Liebhaber beobachte ich, dass fast jeden Tag ein neues Mitglied hinzukommt, welches glücklicher Besitzer eines Trabanten geworden ist."

Früher habe man sich in Polen über das stolze Stück der ostdeutschen Autoindustrie lustig gemacht, sagt Golebiowski. Als "Seifenkisten" wurden die Trabanten abwertend tituliert. Doch nun wird der "Volkswagen des Ostens" vor allem von den jungen Autoliebhabern als ein sympathischer, in seiner Form eigenartiger Oldie entdeckt. Laut polnischen Szene-Kennern findet so mancher Erbe noch einen vergessenen Schatz in den Garagen seiner Vorfahren. Andere begeben sich auf Autobörsen im Internet auf die Jagd. Doch auch im Nachbarland ist der Trabbi oft nur für mehrere tausend Zloty zu bekommen. Je nach Zustand können die Preise umgerechnet zwischen 2.000 und 4.000 Euro betragen.



Treff der deutschen und polnischen Fans

Ähnlich wie in Deutschland kommen die glücklichen Besitzerinnen und Besitzer gerne bei Live-Treffen zum Fachsimpeln zusammen. Und das nächste steht bereits an. So planen Enthusiasten von Trabbi und der Marke Polski Fiat am Freitag in der polnischen Dreistadt Gdansk-Sopot-Gdynia ein Treffen. Von dort aus soll es dann auf Ausfahrt ans Wasserschloss bei Quilow nahe Anklam gehen. Zu Pfingsten wird die Karawane aus 14 Fahrzeugen vom Trabbi Buggy Club 93 erwartet, sagt Veranstalter Jens Rüberg. "Wir kannten uns vorher gar nicht. Aber dadurch, dass wir das ein bisschen angestoßen haben, sind jetzt auch die deutschen Polski Fiat-Freunde aufgewacht. Pfingsten wird dann mit Trabant und Polski Fiat die Hölle los sein." In vier Wochen ist dann der Gegenbesuch in Polen geplant. Sendung: Antenne Brandenburg, 02.06.2022, 15:40 Uhr