Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Mastbetrieb in Prenzlau (Uckermark) suchen Experten nun nach den Ursachen. "Wir wissen noch nicht, wie das Virus da reingekommen ist", sagte Dominik Lenz vom brandenburgischen Verbraucherschutzministerium am Montag in Potsdam. Es solle auch geprüft werden, ob es einen Zusammenhang zum ASP-Ausbruch in einem Betrieb im niedersächsischen Emsland gibt.

Der betroffene Betrieb habe rund 1.100 Tiere, sagte die uckermärkische Landrätin Karina Dörk (CDU) dem rbb. Laut Dörk hat das Veterinäramt alle Tiere isoliert. Im Anschluss seien sie getötet worden. Außerdem seien am Wochenende Proben entnommen worden, um herauszufinden, ob in dem Kerngebiet weitere Schweinbestände betroffen sind, so Dörk weiter.