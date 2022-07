Bild: dpa/Peer Grimm

5. August 1997: In einer Sondersitzung des Bundestags hält Bundeskanzler Kohl eine Regierungserklärung zum Hochwasser: "Wir müssen den Flüssen ihren Raum lassen. Sie holen ihn sich sonst — mit schlimmen Folgen für die betroffenen Menschen — zurück." Und weiter: "Meine Damen und Herren, die schlimme Erfahrung der Hochwasserkatastrophe an der Oder muss ein Anlass sein, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit an diesem Fluss zu vertiefen."

Im Bild: Ein Grenzschutzbeamter zeigt Bundeskanzler Helmut Kohl am 22.7.1997 von der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) das Ausmaß der Überschwemmungen an der Uferpromenade der Grenzstadt.