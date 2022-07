Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat am Montag ihre sogenannte Pflege-vor-Ort-Tour gestartet. Dabei will sie sich über Projekte zur Unterstützung der Pflege vor allem im ländlichen Raum informieren. "Die Pflege der Zukunft ist eine 'Pflege im Quartier'. Genau dort, wo die Menschen leben, zuhause sind und alt werden möchten", sagte die Ministerin am Montag zum Auftakt ihrer Sommertour in Eberswalde (Barnim).

Mit dem 2020 gestarteten "Pakt für Pflege" fördert die Landesregierung mit 22 Millionen Euro jährlich landesweit Projekte zur Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. So baut der Landkreis Barnim derzeit eine digitale Pflegeberatung auf. Mit dem Pflege-Pakt sollen auch die Tages- und Kurzzeitpflege sowie die Gewinnung von Pflegekräften gefördert werden.