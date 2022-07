Was Brandenburger Schüler bei Ferienjobs beachten sollten

Do 07.07.22 | 14:30 Uhr | Von Tony Schönberg

Statt mit Eltern oder Freunden in den Urlaub zu fahren, verbringen viele Schüler die schönste Zeit des Jahres auf dem Feld oder im Büro. Dabei gelten viele Regeln. Doch mit Ferienjobs können auch Weichen für die Zukunft gelegt werden.

Für die rund 256.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg beginnen am Donnerstag offiziell die Sommerferien. Für viele heißt das, sich das Taschengeld mit einem Ferienjob aufzubessern. Allerdings gibt es dabei einiges zu beachten.

Schüler zwischen 15 und 18 Jahren dürfen in den Schulferien für maximal vier Wochen im Jahr, acht Stunden pro Tag und 40 Stunden die Woche beschäftigt werden. Abgesehen von Jobs in der Pflege, Gastronomie oder der Landwirtschaft ist die Arbeit am Wochenende untersagt.

Die Ferienarbeit muss grundsätzlich leicht und geeignet sein. Verboten sind zum Beispiel das Tragen schwerer Lasten, gefährliche oder Tätigkeiten mit schlechter Körperhaltung. Zudem müssen Arbeitgeber ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Auch auch die Bedienung schwerer Maschinen ist tabu.