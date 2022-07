Wossi Berliner im Umland Dienstag, 12.07.2022 | 12:10 Uhr

""Pools sind große Verbraucher", sagt Wonke. "Man kann davon ausgehen, dass fünf bis zehn Millimeter pro Tag an der Wasseroberfläche verdunsten.""

Und jetzt die Frage: Wer fällt auf den Begriff "groß" rein? Lächerlich kleine Verdunstungen werden sogar gemindert durch Abdeckungen, die immer mehr in Mode kommen, da damit aufgeheizt wird und auch weniger verdunstet. Fehlt bloß noch, dass Herr Wonke behauptet, dass es deshalb in Polen mehr regnet. Er hat sich disqualifiziert. Praktisch aber ist richtig: "Ab August ist das Gießen von Gärten und das Befüllen von Pools in seiner Gemeinde zwischen 17 und 21 Uhr in den Sommermonaten untersagt."