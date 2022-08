Denkmalschutz - Kulturministerin Schüle sieht Denkmalschutz als größte Bürgerbewegung in Brandenburg

Do 11.08.22 | 19:08 Uhr

imago images/fritzundkatze Audio: Antenne Brandenburg | 11.08.2022 | Kiri Westphal | Bild: imago images/fritzundkatze

In Brandenburg sind viele Millionen Euro seit der Wende in die Sanierung historischer Stadtkerne und Gebäude geflossen. In Bad Freienwalde wurden am Donnerstag weitere Förderbescheide übergeben. Doch für die Sanierungen wird nicht nur Geld benötigt.



Die Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat am Donnerstag gemeinsam mit Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) den sanierten historischen Stadtkern und denkmalgeschützte Gebäude in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) besucht. Dabei überreichte sie den dritten Fördermittelbescheid in Höhe von jeweils 50.000 Euro für die Sanierung des Kossätenhauses im Ortsteil Altranft und einen Bescheid über 21.000 Euro für den Uhrenturm von Gut Sonnenburg. Dieses Projekt war bereits im ersten Bauabschnitt mit 37.500 Euro gefördert worden. "Überall in unserem Land setzen sich Vereine, Förderkreise und Privatpersonen mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und Kreativität für den Erhalt historischer Bausubstanz ein", sagte Schüle in Bad Freienwalde. "Der Denkmalschutz mobilisiert so viele Menschen wie keine andere Bürgerbewegung im Land."

45 Millionen Euro für Denkmalschutz in Bad Freienwalde

In den historischen Stadtkernen vieler Brandenburger Städte sei es gelungen, das baukulturelle Erbe zu bewahren und mit neuen Nutzungsmöglichkeiten zu beleben, sagte Infrastrukturminister Beermann. "Im Sanierungsgebiet 'Altstadtkern' von Bad Freienwalde lässt sich erleben, wie stark Denkmale den öffentlichen Raum und das Stadtbild prägen, die Aufenthaltsqualität, die Lebendigkeit und die Identität – kurz das Funktionieren – einer Innenstadt mitbestimmen." Bad Freienwalde ist eine von 31 Mitgliedsstädten der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen Brandenburg und wird bereits seit 1991 von Bund und Land mit bislang knapp 45 Millionen Euro Fördermitteln bei der Sanierung der historischen Bausubstanz unterstützt. Nach Angaben von Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) floss etwa die Hälfte der Fördermittel in die Sanierung der Pflasterstraßen und etwa ein Drittel in die Gebäudesanierung. Hinzu kommen Kosten für Planungen und andere Maßnahmen.

IMAGO / f8 das Bild Kultur und Geschichte erleben - Diese Schätze finden Kinder und Erwachsene in Ostbrandenburger Museen Sommerzeit ist Urlaubszeit. Um neue Orte und Kulturen zu entdecken, muss nicht immer weit gereist werden. Ostbrandenburg bietet zahlreiche spannende Museen, für die sich auch Kinder begeistern können.

Das wohl älteste Haus im Oderbruch wird saniert