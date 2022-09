Fünf Jahre nach Abschuss in Märkisch-Oderland - Umweltverband WWF fordert mehr Schutz für Wisente

Mo 12.09.22 | 15:51 Uhr

Fünf Jahre nach dem Abschuss eines Wisents bei Lebus (Märkisch-Oderland) hat der Umweltverband WWF mehr Schutz für die seltenen Tiere gefordert. Wisente seien weiter "weit davon entfernt, in Deutschland wieder heimisch zu werden", erklärte der WWF am Montag in Berlin.

Erstes Wisent seit 200 Jahren

Das 2017 getötete freilebende Tier war laut WWF am 20. September aus Polen eingewandert und kurz darauf erschossen worden. Es war den Angaben zufolge der erste Wisent auf deutschem Boden seit mehr als 200 Jahren.



Das Wisent hatte tagsüber mehrere Straßen in der Nähe der Kleinstadt gequert. Weil das Ordnungsamt bis zum Abend weder einen Eigentümer feststellen und auch kein Tierarzt mit einem passenden Betäubungsgewehr gefunden werden konnte, erlegte ein Jäger das Wisent.

Wisente sind europäische Bisons, also Rinder, und eigentlich Herdentiere. Nur ältere Tiere leben als Einzelgänger. Die Bullen können 800 bis 900 Kilo schwer werden. Bei einer Kollision mit einem Auto kann das gefährlich werden. Werden die Tiere in Freiheit überrascht, reagieren sie in der Regel mit Flucht.

ASP-Zäune behindern Wild-Wanderung

Nur mit viel Glück und Artenschutzprojekten habe die in Deutschland vor langer Zeit ausgerottete Art der Wisente überleben können, betonte jetzt der WWF. Nun liege es auch in der Verantwortung Deutschlands, die streng geschützten Wildtiere bei der Rückkehr in ihren ursprünglichen Lebensraum zu unterstützen. Dass das friedliche Zusammenleben von Wisent und Mensch möglich sei, zeige das Beispiel Polen mit inzwischen mehr als 2.000 freilebenden Wisenten.

Grund für die düstere Perspektive der Wisente fünf Jahre später sei vor allem der Zaun gegen die Afrikanische Schweinepest an der deutsch-polnischen Grenze, betonte der WWF. Die Bundesländer im Grenzgebiet zu Polen müssten die Schutzzäune durchlässiger für Wildtiere machen. Für Wisente, Rehe und Elche seien die Zäune eine Katastrophe. Zudem seien es vor allem Menschen, die die Afrikanische Schweinepest in Ställe eintrügen.



Nächste Herde nur 20 Kilometer von Brandenburg entfernt

Dem Brandenburgischen Umweltministerium zufolge wurden seit den 1950er Jahren Wisente in Polen wieder ausgewildert. "Ende 2019 wurden im Nachbarland 2.269 Wisente gezählt", heißt es in einer Veröffentlichung des Ministeriums von Ende 2020. "Die Population wächst jährlich um etwa 15 bis 18 Prozent."



Die zu Brandenburg nächstgelegene Herde lebt demnach östlich von Stettin, rund 20 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. 2019 wurden zwei Bullen nur wenige hundert Meter von der Oder entfernt gesichtet. Ein Übertritt nach Deutschland sei möglich, "da insbesondere einzelne männliche Tiere weite Strecken wandern, um eine eigene Herde zu gründen", so das Ministerium. Die einzige Herde in Deutschland lebe seit dem Jahr 2013 im nordrhein-westfälischen Rothaargebirge.