Pendler aus und nach Polen können ab jetzt weniger Staus fürchten: Die Baustelle auf der Bundesautobahn 12 zwischen Frankfurt (Oder) und der Oderbrücke an der polnischen Grenze ist fertig. Das bestätigte Thomas Matuschka von der Autobahn GmbH gegenüber dem rbb. Damit sei die komplette Autobahn im Grenzbereich wieder frei.

Die Richtungsfahrbahn Polen war seit Februar neu gebaut worden. Autos und Lastkraftwagen mussten deswegen einstreifig fahren. "Wir hatten lange Staus immer vor Frankfurt (Oder), vor allem mit Lkws am Wochenende", sagte Matuschka. Für die Frankfurter sei nun auch die Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte in Richtung Polen wieder befahrbar.

Die Autobahn GmbH erhoffe sich einen guten Verkehrsfluss in den kommenden Jahren und einen guten Anschluss für die Pendler auf der Autobahn. Allerdings kann es auf polnischer Seite in Richtung Deutschland noch zu Stockungen kommen. Dort ist die Geschwindigkeit am Grenzübergang nach wie vor reduziert.