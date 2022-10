Die Polizei kontrolliert zurzeit verstärkt den Grenzverkehr zwischen Deutschland und Polen. Am Donnerstagabend wurde sogar ein Bus des Schienenersatzverkehrs angehalten. Wahrscheinlich ein Versehen, denn kontrolliert wurde am Ende niemand. Von Juan F. Álvarez Moreno

Der schwarze Bus wird von einem Polizeiwagen zu einem dunklen Rastplatz an der Autobahn geführt. Dort steht eine Halle mit rotbeleuchteten, großen Buchstaben an der Fassade: Es ist das Oder-West-Center, ein großer Supermarkt, rund um die Uhr geöffnet. Der rbb-Reporter, der zufällig im Bus sitzt, weiß genau wie die anderen Gäste nicht, warum der Bus nicht weiterfahren darf. Bis alle merken, dass neben dem Doppeldecker noch ein Bus steht.

Es ist kurz nach 18 Uhr am Donnerstag, als die Fahrgäste eines überfüllten Doppeldeckerbusses ein Blaulicht vor sich sehen. Eigentlich wollen sie mit dem Schienenersatzverkehr aus Frankfurt (Oder) so schnell wie möglich Fürstenwalde (Oder-Spree) erreichen. Sie hatten sich schon auf eine 30 Minuten längere Fahrzeit eingestellt, doch es wird mehr.

Der grüne Bus – ebenfalls ein Doppeldecker – wird von einem Bundespolizisten kontrolliert, der mit den Fahrgästen spricht. In unserem Bus ahnen langsam die Gäste, was hier passiert. "Der Flixbus kommt aus Polen", sagt eine Frau. "Sie denken, dass wir auch aus Polen kommen." Auf den hinteren Plätzen hört man ein genervtes "Grenzkontrolle". Erst nach etwa 15 Minuten dürfen wir weiter fahren, allerdings ohne dass wir kontrolliert wurden.

Auf der Weiterreise nach Fürstenwalde sind manche Fahrgäste amüsiert über den Vorfall, andere blicken genervt. Der Bus schafft es nicht rechtzeitig zum Bahnhof, niemand erreicht den Anschlusszug nach Berlin. Weitere 25 Minuten müssen die Fahrgäste am Gleis in der Kälte warten, bis sie in den nächsten Zug einsteigen können.

Insgesamt haben die Pendler zwischen Frankfurt (Oder) und dem Berliner Hauptbahnhof zwei Stunden und 15 Minuten gebraucht. Eine gute Stunde mehr als normal. Der Schienenersatzverkehr zwischen Frankfurt und Fürstenwalde soll wegen Bauarbeiten an mehreren Haltestellen erst am Samstag enden. Bis dahin mussten Fahrgäste einen längeren Weg in Kauf nehmen. Eventuell mit einer kurzen Umleitung über dunkle Parkplätze.

Sendung: Antenne Brandenburg, 21.10.2022, 18 Uhr