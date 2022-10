Neue Warnsysteme an Autobahnen sollen frühzeitig vor Hindernissen warnen

Vorstellung in Erkner (Oder-Spree)

Die Autobahngesellschaft des Bundes will ihre mobilen Absperr-Schilder an Baustellen mit einem digitalen Warnsystem ausstatten. Startschuss für die bundesweite Umrüstung der Tafeln war am Freitag in Erkner (Oder-Spree).

Doch um dies möglich zu machen, muss auch das Fahrzeug mit der entsprechenden Technik ausgestattet sein. Baustellenanhänger sollen mit WLAN ausgestattet werden und können damit ein Warnsignal an Navigationssysteme und Mobilgeräte senden.

Der digitale Baustellenwarner soll bundesweit auf allen Autobahnen eingeführt werden, teilte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag mit. Mit dem System könne man nicht nur wissen, welche Straßen frei sind, sondern auch Stop-And-Go-Verkehr vermeiden und somit CO2 einsparen, so Wissing. Man könne ebenfalls einen Stau umfahren und weniger befahrene Straßen nutzen. Somit könne man für einen "sichereren, flüssigere und umweltfreundlicheren" Verkehr sorgen, sagte Wissing dem rbb.

In Zukunft soll das System noch weiter ausgebaut werden. Der nächste Schritt wäre "mit Partnern noch weitere Applikationen zu spezifizieren", sagte der Bundesverkehrsminister. Unter anderem wäre auch das Thema der Bildung von Rettungsgassen wichtig. In Zukunft könnten schneller Gassen gebildelt werden und somit Rettungswagen ihr Ziel schneller erreichen, so Wissing.

Ein Partner des Projekts ist auch der ADAC. Die Pannenhilfe des ADAC soll in Zukunft ebenfalls mit dem Warnsystem ausgestattet werden, um mehr Sicherheit für Mitarbeiter auf der Autobahn zu gewährleisten, so Carsten Schulze vom ADAC. "Für uns ist jetzt wichtig, dass die Hersteller sich auf ein einheitliches System einigen. Dann ist es wichtig, alle Fahrzeuge zu erreichen", so Schulze. Bis Ende 2023 sollen die Warnsysteme bundesweit eingerichtet sein.

