Dreieinhalb Wochen nach einem Bankeinbruch in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) ist ein fünfter Verdächtiger gefasst worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend in Berlin mitteilte, konnte ein Spezialeinsatzkommando am Donnerstagmorgen den fünften Verdächtigen in seiner Wohnung im brandenburgischen Buckow (Märkisch-Oderland) festnehmen.

Bei dem 32-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Beweismittel wie Handys, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Mit der erneuten Festnahme seien nun alle Verdächtigen gefasst, die am 2. Oktober in die Bank in Königs Wusterhausen einbrechen wollten.

Vier Männer der mutmaßlichen Einbrecherbande waren bereits am 2. Oktober gefasst worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.