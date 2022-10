Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Frankfurt (Oder) ist am Mittwochabend eine schlichtende Polizistin leicht verletzt worden. Die Polizei schritt, wie sie am Donnerstag mitteilte, mit einem Großaufgebot ein und konnte die Auseinandersetzungen erst mit einem Warnschuss in die Luft beenden.

Der mutmaßliche Auslöser für den Streit war demnach ein Messerangriff eines 39-Jährigen auf einen 17-Jährigen. Der 17-Jährige sei zunächst von einer Gruppe von teilweise Vermummten in der Innenstadt unvermittelt angegriffen worden. Dabei sollen auch Messer eingesetzt worden sein. Der Jugendliche wurde dabei den Angaben zufolge verletzt und flüchtete in einen Imbiss. Dort wurden Rettungskräfte alarmiert, die den 17-Jährigen in eine Klinik brachten.