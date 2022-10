Drei Männer haben einen Jugendlichen und seinen Kumpel in dessen Wohnung in Schwedt überfallen. Nachdem die Täter Geld und Wertgegenstände erbeutet hatten, fuhren sie mit den Opfern weg und attackierten sie mit Messern. Ein Verdächtiger scheint gefasst.



Zwei 17-Jährige sind am Sonntag in Schwedt (Uckermark) von mehreren Männern attackiert und überfallen worden. Das teilte die Polizei dem rbb am Montag mit.

Anschließend hätten die Unbekannten ihre Opfer gezwungen, mit ihnen in ein Auto zu steigen und seien mit ihnen in den Schwedter Ortsteil Zützen gefahren. In der Mitteilung der Polizei heißt es weiter: "Dort schlugen sie auf beide Geschädigte ein und verletzten sie durch Schnitte und Stiche mit Messern. Die Jugendlichen sind dadurch aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie konnten sich selbständig in das Schwedter Klinikum begeben, wo ihre Blessuren behandelt wurden."