Ausnahmsweise ging es am Freitagmorgen schnell mit dem Zug aus der Uckermark nach Berlin: Mit einem Regionalzug der Niederbarnimer Eisenbahn (RB12) konnten Fahrgäste in einer Rekordzeit von 65 Minuten zwischen Templin und Berlin-Gesundbrunnen fahren. Dabei handelte es sich um eine einmalige Aktion mehrerer Brandenburger Kommunen.

Die geplante Abfahrtzeit des Schnellzuges der Linie RB12 war 9:55 Uhr am Templiner Stadtbahnhof, doch er fuhr sieben Minuten später los. Normalerweise hätte die Fahrt nach Gesundbrunnen anderthalb Stunden gedauert, doch am Freitag dauerte die Fahrt circa 25 Minuten weniger. Umsteigen musste man in Oranienburg diesmal nicht. Kurz nach elf kam der Zug in Gesundbrunnen an und fuhr dann weiter nach Berlin-Lichtenberg. Die Probe-Hinfahrt war kostenlos.