Ursprünglich ging es am Ortsrand von Crussow mit sechs Windrädern los, dann verdoppelte sich die Anzahl. Und nun sollen nordlich von der alten Anlage sechs weitere Windräder hinzukommen. 250 Meter höhe Stahlriesen, weithin sichtbar. Wenn der Wind richtig steht, ist das Schaufeln der Propeller deutlich bis in den Ort zu hören.

Das bisherige Windfeld in Crussow wird im neuen Regionalplanentwurf für Barnim und die Uckermark [ uckermark-barnim.de ] nicht mehr als solches aufgeführt. Dennoch dürfen die alten Turbinen stehen bleiben und weiter Strom produzieren. In unmittelbarer Nachbarschaft sollen die neuen Windräder hinzukommen – ohne die ursprünglich vereinbarten Abstandsflächen. Durch die Planfestlegung seien "voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen" in Crussow zu erwarten, so der Entwurf.

Doch der Infrastrukturminister ist nicht allein mit seinen Plänen. Auch die Bundesregierung will die verfügbare Fläche für den Windkraftausbau deutlich erweitern. Im Koalitionsvertrag hat sie zwei Prozent der Landesfläche dafür vorgesehen. Mit dem "Gesetzt zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windkraftanlagen an Land" schuf der Bund im vergangenen Juli die Grundlage dafür.

Gegenwind bekommen in Crussow diese Pläne jedoch nicht nur von der Bürgerinitiative. Auch der Ortsvorsteher Dieter Granz zeigt seinen Unmut über die Ausbaupläne: "Wir werden vor vollendete Tatsachen gesetzt und müssen damit leben. So ist es." Er fürchtet, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte, wenn die Windräder einfach so gebaut werden: "So, wie die Politik es macht, gefällt es den Bürgern nicht."