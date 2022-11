Mann in Untersuchungshaft nach Messerangriff in Gartenkolonie

Nach einem Messerangriff in Angermünde (Uckermark) ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Der 54-jährige Mann soll am Samstagnachmittag in einer Kleingartenanlage im Westen der Stadt einen 58-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit. Der Verletzte werde seit dem Vorfall im Krankenhaus behandelt.

Polizeibeamte nahmen den 54-Jährigen fest, am Sonntag verhängte ein Richter Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zu den Hintergründen der Tat lagen am Dienstag noch keine Erkenntnisse vor.