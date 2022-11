Haus nach Explosion in Brand geraten - ein Toter

Ein Haus in Mescherin (Uckermark) ist am Freitag in Brand geraten. Um 11:50 Uhr habe es eine Explosion gegeben, teilte die Feuerwehr-Regionalleitstelle Nordost dem rbb mit.

Laut Polizeidirektion Ost fanden Einsatzkräfte in den Trümmern des Gebäudes in der Dorfstraße (Neurochlitz) die Überreste einer Person. Ob es sich um den Hauseigentümer handelt, werde noch geprüft. Die Polizei ging zunächst nicht davon aus, dass sich weitere Personen in dem Einfamilienhaus aufgehalten hatten.

Die Einsatzkräfte waren seit dem Mittag im Einsatz. Der Feuer ist inzwischen gelöscht, aktuell wird nur noch nach möglichen Glutnestern gesucht. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Sendung: radioeins, 11.11.2022, 16:30 Uhr