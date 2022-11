T-Shirt-Wetter Ende Oktober: Der goldene Herbst hat den Menschen in Berlin und Brandenburg zuletzt viel Wärme und Sonne geschenkt. Bundesweit wird der abgelaufene Monat wettertechnisch in die Geschichte eingehen.

Warmer Oktober kratzt in Berlin und Brandenburg an Rekordwerten

Nach Angaben der Planet-Schule des Südwestrundfunks kann das körpereigene Froschutzmittel Glycerin beispielsweise Marienkäfer vor dem Kältetod retten. "Physikalisch betrachtet, senkt Glycerin den Gefrierpunkt von Wasser" und so würde auch bei Minusgraden die Körperflüssigkeit von Marienkäfern nicht frieren, so die Experten.

Viele Käfer wie zum Beispiel der Marienkäfer, Ameisen und Florfliegen verbringen den Winter in geschützten Orten wie Hohlräumen, Mauerritzen und Dachsparren. Nach Angaben des Nabu finden die Käfer in Gärten oft in Laubhaufen Schutz. Einige Insekten verstecken sich auch in trockenen Stängeln, sagte Kretschmer dem rbb.

Der Insektenforscher rät deswegen Menschen mit eigenen Gärten, die womöglich am Rande eine Hecke oder Wildsträucher stehen haben, das Laub dort liegen zu lassen. Dies sei ein guter Winterschutz für die Wurzeln der Gehölze vor Austrocknung und Frost. Doch man könne auch vielen Insekten in einer dicken Schicht Laub helfen zu überwintern, so Kretschmer.