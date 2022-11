Frankfurt(Oder)-Slubice - Europa-Kita feiert 25 Jahre deutsch-polnisches Zusammenleben

Di 08.11.22 | 15:11 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 08.11.2022 | Tobias Hausdorf | Bild: rbb

Vor 25 Jahren eröffnete ein Verein die erste deutsch-polnische Kita in Frankfurt (Oder).Mittlerweile kommen schon die Folge-Generationen, um die europäische Idee zu leben.

Einige Eltern haben schon Kuchen gebacken, die Kita selbst bereit sich auf das Fest am kommenden Sonntag vor. Die deutsch-polnische Kindestagesstätte in Frankfurt (Oder) feiert in dieser Woche ihr 25. Jubiläum.

Kinder-Alltag in zwei Sprachen

Bis es so weit ist, herrscht in der Euro-Kita direkt an der Oderbrücke der ganz normale Alltagsbetrieb. Dieser unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht weiter von einer normalen Tagesstätte. Doch hört man genau hin, fällt auf: gespielt und gelesen wird auf Deutsch und auf Polnisch. In der Mittagspause decken die Kinder gemeinsam den Tisch und noch bevor es an den Spinat mit Kartoffeln geht, schallt ein Gemisch aus "Guten Appetit!" und "Smacznego!" durch den Raum.

"Die Grenze hat sich komplett verwischt."

Aktuell besuchen 20 polnische und 34 deutsche Kinder die Kita. Einer von ihnen ist der dreijährige Anton. Er ist das dritte Kind von Katarzyna Kasprzak, das dort zur Kita geht. Für die Mutter ist der gemeinsame Kindergarten ein wichtiger Teil im länderübergreifenden Zusammenleben. "Wir haben die Möglichkeit, einfach so über die Grenze zu gehen. Viele Deutsche gehen nicht nur in Polen einkaufen, sie leben auch dort. Und viele Polen leben in Deutschland. Die Grenze hat sich komplett verwischt. Diese Chancen nicht zu nutzen, wäre verrückt."

Deutsch-polnische Kita in Frankfurt (Oder)

In vielen anderen Familien besucht schon die zweite Generation die Kita. Leiterin Marina Hendel sieht sich bestätigt, was das Projekt angeht. "Die Eltern sind uns sehr vertraut", sagt sie. "Sie fühlen sich gleich aufgehoben und haben eine ganz innige Beziehung zu uns und den Kindern. Und auch für die Kinder ist es ein vertrautes, warmes Verhältnis."

In den vergangenen 25 Jahren habe sich das deutsch-polnische Verhältnis aufgrund des Schengen-Abkommen verändert, so Hendel weiter. Zuvor hätten Eltern von polnischer Seite aus lange an der Grenze warten müssen, bis die Kita später eine Sondergenehmigung einholen konnte. Mit der Grenzöffnung 2007 sei die Klientel dann immer vielfältiger geworden, sagt Hendel. "Das heißt, dass ich sehr viele bilinguale Eltern habe, die praktisch gemischte Eltern sind, wo einer deutsch und einer polnisch ist", so die Leiterin. Auch die Nachfrage nach den bilingualen Kitaplätzen sei seit der Gründung 1997 von beiden Seiten der Grenze ungebrochen.

Gleiche Chancen für deutsche und polnische Kinder

Für Antons Mutter Katarzyna Kasprzak ist das ein weiterer Beleg dafür, dass über die Jahre aus den ehemals getrennten Kulturräumen ein einzelner geworden sei. Sie selbst sei teilweise in Deutschland zur Schule gegangen und habe hier ihr Abitur gemacht. Nun sollen auch ihren Kindern alle Möglichkeiten offenstehen. "Für meine Kinder will ich auch, dass sie die Möglichkeit haben, sich später frei entscheiden, was sie eigentlich im Leben machen, wo sie leben möchten und welchen Berufsweg sie gehen wollen", sagt Kasprzak. Somit bleibt die Gründungsidee auch nach 25 Jahren nach wie vor aktuell: den Kindern durch Kultur und Sprache das jeweilige Nachbarland nahebringen. Sendung: Antenne Brandenburg, 08.11.2022, 15:10 Uhr Mit Material von Tobias Hausdorf