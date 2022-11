Frankfurt (Oder) - Eduard Mühle zum Präsidenten der Viadrina Europa-Universität gewählt

Mi 02.11.22 | 16:50 Uhr | Von Juan F. Álvarez Moreno

Bild: Marcin Kluczek

Der Osteuropa-Historiker Eduard Mühle ist zum Präsidenten der Viadrina-Uni gewählt worden. Er folgt auf Julia von Blumenthal, die an die Humboldt-Universität gewechselt ist. Die Suche nach einem Nachfolger war nicht einfach. Von Juan F. Álvarez Moreno

Die Europa-Universität Viadrina hat nach monatelanger Suche einen neuen Präsidenten. Gewählt wurde der 65-jährige Osteuropa-Historiker Eduard Mühle, wie die Universität am Mittwoch bekannt machte. Der Niedersachse war bisher Professor für Geschichte Ostmitteleuropas und Osteuropas an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Mühle wird der Nachfolger von Julia von Blumenthal, die im Oktober Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin wurde. Mühle war der einzige Kandidat bei der Wahl zum Viadrina-Präsidenten. Eine Findungskommission hatte sich Mitte Oktober auf den Kandidaten geeinigt. Gewählt hat ihn am Mittwochnachmittag die Wahlversammlung, die aus Mitgliedern von Stiftungsrat und Senat der Viadrina besteht. Zuvor gab es eine nichtöffentliche Anhörung des Kandidaten. Mühle nahm die Wahl an und soll die Amtsgeschäfte von der geschäftsführende Präsidentin Eva Kocher voraussichtlich zu Beginn des Sommersemesters 2023 übernehmen. "Die Viadrina ist mir seit Jahren als Osteuropa-Historiker vertraut", sagte Mühle nach seiner Wahl dem rbb. Er kenne schon seit Jahren einige Kollegen der Viadrina und habe dort mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Die Lage der Universität an der Grenze zwischen Deutschland und Polen sei für einen Historiker wie ihn, dessen wisssenschaftliches Werk sich zentral mit der Geschichte Polens zentral beschäftige, "ein Ort, der geradezu magisch anzieht", so Mühle.

Mühle hat starke Verbindungen zu Polen

Der gewählte Viadrina-Präsident studierte Osteuropäische und Neuere Geschichte, Slavistik, Philosophie und Theologie in Paderborn, Jerusalem, Münster und London. Anschließend forschte er in Kiew, Leningrad, Novgorod und Moskau und promovierte an der Westfälischen Wilhelsms-Universität Münster (WWU), wie es auf der Internetseite der Universität heißt [uni-muenster.de]. Mühle war zwischen 1995 und 2005 Direktor des Leibnitz-Instituts für Ostmitteleuropaforschung (Herder-Institut) in Marburg und wurde 2004 an der Philipps-Universität Marburg habilitiert. Seit 2005 war Mühle Professor und Direktor der Abteilung für Osteuropäische Geschichte an der WWU in Münster. Zwischen 2008 und 2014 war er Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, seit 2016 ist er Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Schwerpunkte seiner Forschung waren zuletzt das mittelalterliche Polen, die Geschichte der Slawen, die deutsche neuzeitliche Wahrnehmung des europäischen Ostens sowie die Geschichte deutsch-polnischer Nachbarschaften.

Eduard Mühle nach seiner Wahl | Bild: rbb/Tobias Hausdorf

Erster Kandidat zog zurück

Mühles Vorgängerin Julia von Blumenthal leitete zwischen 2018 und 2022 die Universität in Frankfurt (Oder). Im Januar wurde bekannt, dass sie für das Amt der Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität kandidiert, Mitte Februar wurde sie bereits gewählt. "Auch als Trainer muss man manchmal die Mannschaft wechseln", sagte von Blumenthal in einem rbb-Interview kurz vor Semesteranfang. Seit dem 1. Oktober arbeitet sie in Berlin. Die Suche nach einem neuen Präsidenten der Viadrina hatte sich schwierig gestaltet. Erst fünf Monate nach der Wahl von Blumenthals zur Humboldt-Präsidentin schlug die Findungskommission einen Kandidaten vor - den Osteuropa-Historiker Philipp Ther von der Universität Wien. Dieser zog Ende August jedoch überraschend seine Bewerbung zurück. Die Gründe dafür sind bisher nicht bekannt. Am 17. Oktober schlug die Findungskommission Eduard Mühle als Kandidaten für das Amt vor. Bis zur Wahl Mühles fungierte die Juraprofessorin Eva Kocher als geschäftsführende Präsidentin.

Anzahl der Studierenden sinkt

Der neue Präsident wird sich mit einem akuten Problem an der Viadrina-Uni beschäftigen müssen: die sinkenden Studierendenzahlen. Etwa 4.600 eingeschriebene Studentinnen und Studenten gab es zum Start des Wintersemesters. Davon waren 800 neu an der Uni. Seit dem Hohepunkt im Sommersemester 2012 bedeutet das ein Rückgang von mehr als 30 Prozent. Damals studierten noch etwa 6.700 Menschen in Frankfurt. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist das Interesse an die Forschung an der Viadrina - mit ihrem starken osteuropäischen Schwerpunkt - allerdings gewachsen. "Es ist naiv zu glauben, dass eine Universität für weniger Studierende das gleiche Budget vom Staat erhält, und insofern muss sich die Universität mit dieser Problematik befassen", sagte Mühle dem rbb. Es seien aber bereits Initativen im Gange. Wichtig seien dabei die Qualität und die Attraktivität der Studiengänge sowie des Studienortes. Die Viadrina-Universität wurde 1991 gegründet mit dem Anspruch, als Reformuniversität die deutsch-polnische Zusammenarbeit und die europäische Integration zu fördern. Sie hat drei Fakultäten, mehr als 500 Beschäftigte und etwa 250 Partneruniversitäten weltweit. Fast ein Drittel der Studierende kommt aus dem Ausland.



