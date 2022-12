Die Feuerwehr in Fürstenwalde (Oder-Spree) ist in einer Nacht zu gleich Großeinsätzen ausgerückt.

So brannte es am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einer ehemaligen Pension in der Uferstraße, wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte. Den Angaben zufolge soll es durch das Feuer eine massive Rauchentwicklung im Erd- und Obergeschoss gegeben haben. Einsatzkräfte hätten das Haus durchsucht und den Brand gelöscht. Da die Pension ungenutzt war, mussten keine Personen evakuiert werden. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden an. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert.