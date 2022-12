In der Uckermark ist am Mittwoch an den Beitritt Polens zum Schengener Abkommen vor 15 Jahren erinnert worden. In dessen Folge fielen die Grenzkontrollen zwischen Brandenburg und dem östlichen Nachbarland weg, wodurch eine unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Institutionen und Vereinen in der Grenzregion möglich wurde.