Halb Baum, halb Hecke - Lychener züchtet halbe Weihnachtsbäume für kleine Wohnungen

Mo 19.12.22 | 13:45 Uhr

Thomas Erbach/rbb Video: rbb24 | 18.12.2022 | Material: rbb24 Brandenburg aktuell | Bild: Thomas Erbach/rbb

Ein großer Weihnachtsbaum in einer kleinen Wohnung? Das wird oft zum Problem. Arno Delger fand die Lösung, indem er die Bäume auf einer Seite wie eine Hecke stutzt: vorn üppig ausladend, hinten flach.

Mit kundigem Blick streift Arno Delger durch die Reihen seiner Plantage in Retzow, einem Ortsteil von Lychen (Uckermark). An fast jedem Weihnachtsbaum saust die Gartenschere in seiner Hand nach vorne und nimmt hier ein paar Zweige weg. Vor ein paar Jahren kam ihm dabei die Idee, für einen platzsparenden Baum, der auch für kleine Wohnungen geeignet ist.



Vorne lang, hinten kurz

Angefangen habe alles mit einem Exemplar, an dem auf der Rückseite einfach ein paar Zweige fehlten. "Da habe ich die Schere genommen und hinten mal die Hälfte abgenommen. Über Nacht ist dann in meinem Kopf die Idee gewachsen: Da machst du nicht nur einen Baum von, da machen wir mal zehn Prozent unserer ganzen Plantage."



Auf 30 Hektar stehen jetzt auf den kargen Böden ringsum Retzow die Bäume, pro Hektar sind es in etwa 7.000 Stück. Je nach Größe braucht es fünf bis zehn Jahre, bis ein Weihnachtsbaum in den Verkauf geht. Einen halben hat noch keiner gewollt, doch viele Kunden fragen für ihre kleinen Wohnungen nach "schlanken Bäumen", so Arno Delger. "Schlank ist aber oft nicht schlank genug." Deshalb werden die Bäume auf seiner Plantage zum Teil auf einer Seite halbseitig runtergestutzt. "Aber nicht nur ein Jahr, sondern fünf Jahre, immer wieder hinten geschnitten." Dadurch werde das Nadelgewächs einseitig dicht und kompakt, fast wie bei einer Hecke. Probleme mit der Statik gebe es deshalb nicht. "Auch in einem normalen Ständer steht der Baum und fällt nicht nach vorne hin um."

Es sei also kein halber Baum. Und für den halben Preis ist er auch nicht zu haben. Zumal er doppelt so viel Arbeit macht. "Ein halber Baum wäre ja gar nicht verkäuflich", so Delger weiter. "Das ist ja wirklich nur ein Baum, der wenig Platz in der Stube braucht."

Familie Maass mit ihrem "Platzsparer" | Bild: rbb

Nicht halb, sondern platzsparend

Darum nennt er seine Erfindung auch "Platzsparer". Bei den Kundinnen und Kunden sorgt das oft für Heiterkeit. Andere finden in ihm genau, was sie gesucht haben. So etwa Marita Maass: "Der kommt ja zu einer Seite sowieso zur Wand und nimmt nicht so viel Platz weg. Schmal, schön gewachsen, perfekt." Mit einigen Schmunzlern ist die Entscheidung dann auch schnell gefallen, und die fünfköpfige Familie aus Fürstenberg trägt ihre etwas andere Weihnachtsdeko eingenetzt zum Auto. Angst, dass ihm jemand seine Idee streitig machen könnte, hat Arno Delger nicht. Denn er hat Gebrauchsmusterschutz angemeldet und somit fünf Jahre Vorsprung vor der Konkurrenz. Ganz oder gar nicht gilt in Retzow eben auch für halbe Sachen. Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 18.12.2022, 19:30 Uhr Mit Material von Thomas Erbach