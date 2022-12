Von Samstag an fließt durch Druschba-Pipeline kein russisches Öl mehr in die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark).

Die Schließung der Erdölleitung ist ein Baustein der Sanktionen gegen den Kriegstreiber Russland – denn ab Januar will Deutschland aufgrund des Krieges in der Ukraine kein russisches Öl mehr aus Pipelines empfangen.