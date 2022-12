Ein 164 Meter hoher Windkraftturm in Rietz-Neuendorf (Landkreis Oder-Spree) ist am Mittwoch gesprengt worden, nachdem im Mai eine baugleiche Anlage im Ruhrgebiet plötzlich eingestürzt war.



Wie sich herausstellte, sind diese Modelle des Herstellers nicht standsicher. Davon gibt es deutschlandweit 18 Stück, die bereits vorsorglich stillgelegt wurden und nun zurückgebaut werden müssen. In Brandenburg gibt es weitere Anlagen in Güstow (Uckermark) und in Jacobsdorf (Oder-Spree).