Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte sein Opfer unter einem Vorwand abgeholt haben und mit ihm in ein abgelegenes Waldstück gefahren sein. Dort soll er den 27-Jährigen mit mehreren Kopfschüssen aus kurzer Distanz getötet haben. Zusätzlich soll der 42-Jährige, wie Gerichtssprecherin Kathleen Labitzke dem rbb sagte, seinem Opfer ein Handy und 3.200 Euro in Bar abgenommen haben.

Am Frankfurter Landgericht muss sich seit Dienstag ein 42 Jahre alter Mann wegen Mordes verantworten. Er soll im Mai vergangenes Jahres in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) einen 27 Jahre alten Mann umgebracht haben.

Darin hieß es, dass der 42-Jährige immer wieder mit vermuteten Drogengeschäften des Opfers in Verbindung gebracht wurde. Ihm hätten mehrfach Männer einer Rockergang aufgelauert, so seine Darstellung, die von ihm Geld oder Infos über Drogengeschäfte wollten. Konkretes, worum es genau ging, ließ der Angeklagte vor Gericht nicht mitteilen.

Jedenfalls habe er sich in der Folge bemüßigt gefühlt, den angegebenen Sachverhalt mit dem späteren Opfer zu klären, hieß es in der Erklärung. Zu diesem Zweck habe der 42-Jährige das spätere Opfer in sein Auto gelockt. Geködert habe er ihn mit einem versprochenen Waffengeschäft. Er müsse nur in seinen Wagen steigen und dann würde der 42-Jährige ihn zu jemanden bringen, der ihm die gewünschte Waffe verkaufen könnte.

Auf dieses Angebot soll der 27-Jährige eingestiegen sein. Zusammen seien sie nach Darstellung des Angeklagten in ein abgelegenes Waldstück gefahren. Dort hätten sie dann seinen Angaben zufolge einen der Rocker getroffen, der zu den beiden in den Wagen gestiegen sei und den 27-Jährigen dann sofort erschossen habe. Im Anschluss sei der Rocker geflüchtet.