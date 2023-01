Das Land Brandenburg unterstützt die Umstellung auf wasserstoffbetriebene Züge der Heidekrautbahn (RB 27) durch die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat am Donnerstag Zuwendungsbescheide für zwei Teilvorhaben des Projekts in Höhe von rund vier Millionen Euro an die NEB Betriebsgesellschaft und die Barnimer Kreiswerke übergeben. Das teilte das Landeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

Die Strecke der als Heidekrautbahn bekannten Regionalbahnlinie 27 führt von Berlin über Basdorf nach Groß Schönebeck sowie Schmachtenhagen (Landkreise Barnim und Oberhavel).