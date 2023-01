Helmut Krüger Potsdam Freitag, 06.01.2023 | 12:11 Uhr

Im Grundsatz ist das nicht nur eine wirtschaftliche oder technische Angelegenheit, sondern auch eine kulturelle. Denn auch das Einkaufen hat eine kulturelle Dimension über das praktische Besorgen hinausgehend. Nach dem Wegsterben von Wochenmärkten in den 1960ern u. 1970ern im vorherigen Bundesgebiet kam es zu einem Wiederaufblühen von Wochenmärkten in den Altstadtquartieren in den 1980ern. Das ging einher mit einem Wandel in der Empfindung: Weg von den aalglatt zurechtgetrimmten Verkaufseinrichtungen ohne Herz & Seele, hin zu Kleinteiligkeit, die Möhre muss nicht schnurgerade sein, sie darf auch schiefgewachsen sein.



Altstädte sind in aller Regel wirklich gewachsen, eine Zeitschicht nach der anderen, und bei entsprechender Gepflegtheit dürfen sie auch Patina ansetzen. Das ist der Gewinn, während bei Neubauten das sofort einen ästhetischen Abbruch bedeutet.



Nachhaltigkeit kann und darf auch so aufgefasst werden, Neuerungen dabei keineswegs ausgeschlossen.