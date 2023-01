In Frankfurt (Oder) ist es am Mittwochabend erneut zu einer Messerstecherei gekommen. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit. Demnach seien bei einer Auseinandersetzung am Pablo-Neruda-Block in der Franz-Mehring-Straße gegen 19:50 Uhr ein 28-jähriger Mann und ein 43-jähriger Wachschutz-Mitarbeiter verletzt worden. Zwei mutmaßliche Täter seien daraufhin verhaftet worden, so die Polizei weiter.