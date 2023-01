Nach Tötung von 80-Jähriger in Schöneiche

Do 12.01.23 | 14:02 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 1 bei Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) die Umstände einer eskalierten Festnahme rekonstruiert. Dort war im vergangenen Dezember ein Tatverdächtiger nach der Tötung einer 80-jährigen Seniorin in Schöneiche (Oder-Spree) gestellt worden.

Nachdem die Frau infolge massiver Gewalteinwirkung tot in ihrem Garten aufgefunden worden war, geriet der Enkel des Opfers in Verdacht. Durch Zeugenhinweisen wurde der 37-Jährige damals im Rahmen einer Kontrolle auf der B1 angehalten und leistete massiven Widerstand, wie es von der Polizei hieß. Der Mann habe versuchte, einer Polizistin die Waffe zu entreißen. Dabei habe sich ein Schuss gelöst, der den Tatverdächtigen an Hand und Oberschenkel verletzte. Bei dem Einsatz wurden auch zwei Polizisten verletzt, die versucht hatten, Erste Hilfe zu leisten - einer musste ins Krankenhaus.

Am Donnerstag seien die Abläufe des Geschehens vom Dezember auf der Bundesstraße nachvollzogen worden, wie die Direktion Ost mitteilte. Im Zuge dessen kam es vorübergehend zu Einschränkungen im Verkehr. Zu Ergebnissen äußerte sich die Polizei nicht. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten weiter an.

