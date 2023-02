Sie flohen vor Monaten aus der Ukraine und fanden Zuflucht in der Brandenburg-Klinik in Bernau. Nun arbeiten viele ukrainische Geflüchtete für die Reha-Klinik. Ob sie nach dem Krieg bleiben, ist noch ungewiss - die Klinik bräuchte sie, sagt der Geschäftsführer.

In der Brandenburg-Klinik in Bernau (Barnim) arbeiten fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine inzwischen etwa 50 ukrainische Geflüchtete. Einige sind in der Reha-Klinik in der Küche oder in der Reinigung tätig, einige wenige sind auch auf Station, als Assistentinnen in Pflege und Therapie.

"Diese Menschen sind wirklich motiviert, möchten weiter Deutsch lernen und sich qualifizieren, vielleicht sogar eines Tages bis zur Pflegefachkraft, bis zum Physiotherapeuten. Und das motiviert uns auch", sagt der Geschäftsführer der Klinik, Kai-Uwe Michels, dem rbb.

Die Brandenburg-Klinik liegt in der ehemaligen Waldsiedlung der DDR-Führung in Wandlitz. Auf dem Klinikgelände wurden seit Kriegsbeginn insgesamt etwa 300 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. 200 von ihnen wohnen noch dort.