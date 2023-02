Nach einem Wohnhausbrand in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree untersucht die Polizei auch Manipulationen am Gas- und Elektrozähler.

Nach Angaben der Direktion Ost ist am Sonntagmorgen im Heizungskeller des betroffenen Hauses ein Brand ausgebrochen. Im Anschluss an die Löscharbeiten hätten Mitarbeiter der zuständigen Versorgungsunternehmen dann an den Gas- und Elektrozählern die Manipulationen festgestellt, "die eine ordnungsgemäße Erfassung der tatsächlichen Verbräuche verhinderten", so die Polizei. Ob diese das Feuer ausgelöst haben, werde gegenwärtig untersucht.

Die Beamten nahmen neben der Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auch Anzeigen wegen Betruges und des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie auf. Durch das Feuer sei laut Schätzungen ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 20.02.2023, 08:30 Uhr